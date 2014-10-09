Милиция обнаружила очередной банк-"прачечную" с оборотом 3,6 млрд гривень

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Как сообщается, силовики изъяли свыше 3,9 млн гривен наличности (2,6 млн грн и 105 тыс. долл.) в ходе обыска Киевского отделения банка по решению суда в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц. Также изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. В рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты. Следственные действия в отношении банка продолжаются.

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Также сообщается, что банк проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 23 банка, включая «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». В том числе, как уточняет НБУ, 4 банка выведены с рынка за проведение незаконных финансовых операций.