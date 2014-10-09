Гривня закрыла межбанк на уровне 13,18 за доллар
15:52, 09 октября 2014Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 16,5378/16,7900 грн/евро
К российскому рублю котировки гривни повысились до 0,3248/0,3300 / Фото УНИАН
В четверг, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне открытия торгов - 12,9800/13,1800 грн/долл.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,5378/16,7900 грн/евро против 16,5650/16,8176 грн/евро на 12:00.
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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3248/0,3300 грн/рубль против 0,3252/0,3303 грн/рубль на 12:00.
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