Гривня закрыла межбанк на уровне 13,18 за доллар

В четверг, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне открытия торгов - 12,9800/13,1800 грн/долл.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,5378/16,7900 грн/евро против 16,5650/16,8176 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3248/0,3300 грн/рубль против 0,3252/0,3303 грн/рубль на 12:00.