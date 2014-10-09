Российский банк "ВТБ", несмотря на санкции, покупает активы в Европе

Российский банк ВТБ уже давно внесен в "черный список" санкции ЕС и США за агрессию России против Украины. Однако это не мешает ему покупать новые активы в Европе, пишет ZN.UA со ссылкой на немецкое бизнес-издание Handelsblatt.

Издание сообщает, что европейский филиал инвестиционного "ВТБ Капитал" завершил сделку о покупке 70% акций дома моды Roberto Cavalli, которые стоят 400 миллионов евро.

Российский банк уже даже заплатил часть этой суммы.

"Сейчас "ВТБ Капитал", который возглавляет итальянец Рикардо Орчело, ищет деньги у иностранных инвесторов для финансирования сделки. Внесенный депозит увеличит шансы на то, что сделка состоится", - говорится в статье.

Правда обозреватель не исключает, что соглашение потерпит неудачу, если Запад ужесточит санкции против России за военную агрессию на востоке Украины.

А пока российские компании из списка санкций продолжают покупать в Европе новые активы. В частности, "Роснефть" недавно приобрела пакет акций итальянской компании Pirelli. Однако, из-за давления Запада на Москву оформление таких сделок стало сложнее.

В МИД Польши вчера пояснили, что Запад ужесточит санкции против России, если Кремль не уступит.