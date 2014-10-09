НБУ сегодня продавал доллары по 12,9 гривень – источник

Национальный банк Украины в ходе сегодняшней интервенции на межбанковском валютном рынке продал банкам 100 млн долл. по курсу 12,9 грн/долл., сообщил УНИАН источник на рынке.

«НБУ продал весь заявленный объем в 100 млн долл. по 12,9 грн/долл.», - сказал собеседник агентства.

По информации на сайте НБУ, регулятор намерен контролировать наличие валюты в кассах банков - участников валютных аукционов и интервенций.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева 6 октября не смогла купить валюту в отделении «Сбербанка России».

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк объявил о проведении 9 и 10 октября интервенций по продаже валюты, в том числе 9 октября для поддержки касс банков до 100 млн долл. и 10 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.

Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.