Нацбанк разрешил банкам-нарушителям покупать валюту для касс

«Разрешить уполномоченным банкам в случае несоблюдения требований порядка формирования и хранения обязательных резервов за соответствующий отчетный период резервирования осуществлять собственные операции по покупке иностранной валюты исключительно для обеспечения проведения валютно-обменных операций», - говорится в постановлении от 9 октября №647, опубликованном на сайте НБУ.

Постановление вступает в силу в день публикации, то есть сегодня, 9 октября.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк проведет 9 и 10 октября аукционы по продаже иностранной валюты за гривни на 300 млн долл., в том числе 9 октября для поддержки касс банков до 100 млн долл. и 10 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.

НБУ возобновил практику проведения валютных аукционов в сентябре, впервые с 2010 года, на которых продает банкам доллары США за гривни. Аукционы проходят по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.