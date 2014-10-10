Доллар и евро в России продолжают дорожать

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск пятницы вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня до отметки 40,21 рубля, сообщает ТАСС.

Курс евро повысился к рублю на 16 копеек до 51,09 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, увеличилась на 11 копеек и достигла уровня 45,11 рубля.

Читайте такжеЦены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня

Банк России 9 октября сдвинул на 15 копеек вверх границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро).

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 36-45 рублей.

Банк России сдвигает вверх границы валютного коридора пятый день подряд.

Банк России использует бивалютную корзину, чтобы сгладить последствия резких колебаний валютных курсов. Когда объем накопленных интервенций ЦБ на одной из границ коридора достигает 350 млн долларов, границы коридора автоматически сдвигаются на 5 копеек.

Валютные интервенции Банка России 8 октября составили 60,01 млрд руб. (около $1,5 млрд).