Гривня открыла межбанк на отметке 13,16 за доллар

В пятницу, 10 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне 12,9600/13,1600 грн/долл. против 12,9800/13,1800 грн/долл. на закрытии торгов в четверг

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии установились на уровне 16,4371/16,6908 грн/евро против 16,5378/16,7900 грн/евро на закрытии торгов 9 октября.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне до 0,3217/0,3267 грн/рубль против 0,3248/0,3300 грн/рубль на закрытии торгов 9 октября.