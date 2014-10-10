Нацбанк признал неплатежеспособными еще три банка

Национальный банк Украины признал банк «Аксиома», «ИнтерКредитБанк» и «Мелиор Банк» неплатежеспособными, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк неоднократно выявлял в деятельности указанных банков факты нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Регулятор неоднократно привлекал банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в течение 2012-2014 гг. к банку «Аксиома» регулятор применил шесть санкций за нарушение законодательства.

В сообщении отмечается, что по результатам проверок деятельности банка «Аксиома», «ИнтерКредитБанка» и «Мелиор Банка», проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

Нацбанк подчеркивает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, регулятор и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации в банк «Аксиома», «ИнтерКредитБанк» и «Мелиор Банк» на основании признания Национальным банком Украины этих банков неплатежеспособными, сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, временная администрация вводится в банки на три месяца 10 октября 2014 года по 10 января 2015 года. Временным администратором банка «Аксиома» назначен Владимир Кухарев, «Мелиор Банка» - Александр Щадных, «ИнтерКредитБанка» - Владимир Косюга.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 23 банка, включая «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Аксиома» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Татьяна Четверик, Василий Гусев и Олег Резников. СМИ связывают банк с харьковским бизнесменом, владельцем девелоперской компании «Аксиома» Игорем Сбитневым.

«ИнтерКредитБанк» (Днепропетровск) зарегистрирован Национальным банком Украины 14 июня 2011 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются сельскохозяйственная компания «Файна», граждане Украины Валентина Доброгорская, Вадим Тугай, Владимир Тугай, Наталья Скляренко.

«Мелиор Банк» (Днепропетровск) зарегистрирован Национальным банком Украины 24 февраля 2012 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основным владельцем банка является компания «Криан».