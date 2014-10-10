Дешевая нефть толкнула российский рубль к новым антирекордам

Снижение цен на нефть до минимумов за 4 года толкнуло рубль к новым антирекордам. Уже в первые минуты торгов ЦБ РФ продал на рынке тройную дозу интервенций и, соответственно, трижды сдвинул коридор корзины.

На 10.41 мск на Московской бирже доллар растет на 10 копеек - до 40,25 рубля. Евро дорожает на 13 копеек - до 51,06 рубля.

Бивалютная корзина, таким образом, стоит 45,11 рубля, сообщает Прайм.

Сегодня ЦБ РФ сообщил, что в ходе вчерашних торгов четыре раза сдвигал границы коридора - до 45 рублей. Текущий курс корзины говорит о том, что уже в первый час торгов регулятор продал на рынке еще миллиард долларов, передвинув уровень своих интервенций еще на 15 копеек вверх.

Цены на нефть Brent в четверг пробили психологическую отметку в 90 долларов за баррель.Сегодня снижение продолжается на торгах в Азии. Фьючерс с поставкой в ноябре теряет в цене еще около 1% (после вчерашнего более чем 2-процентного снижения) и торгуется по 88,97 доллара. Ранее в ходе торгов котировки падали до 88,11 доллара.

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