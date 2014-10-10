Глава МВФ: Украине нужны дополнительные средства вне программы фонда

Стабилизация экономики Украины потребует привлечения дополнительного внешнего финансирования вне программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, военный конфликт с боевиками, финансируемыми Россией, уже изменил финансовые потребности страны, по сравнению с теми показателями, которые закладывались в программу кредитования экономики Украины в апреле.

«Дополнительные средства должны прийти, – цитирует Лагард The Wall Street Journal. – Весьма надуманно предполагать, что деньги придут из МВФ. Если экономика будет восстанавливаться, средства поступят из множества других источников».

При этом Лагард подчеркнула, что программа сотрудничества составлялась на основе предположения, что конфликт на востоке Украины продлится максимум до осени. «Но сейчас вы можете сказать, что война остановлена? Что огонь прекращен? Можете с экономической и финансовой точки зрения сказать, что экономика восстанавливается? Нет», - отметила Лагард.

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Ранее в МВФ предполагали, что в случае продолжения военных действий Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований для покрытия финансовых потребностей и стабилизации экономических показателей.