Французская BNP Paribas прекратила финансировать нефтяные сделки российских банков

Как передает РИА Новости, в сентябре ЕС и США ввели новый пакет санкций против России, в частности, усиливающий ограничения в части доступа к европейскому рынку капитала. Санкции затронули пять крупнейших российских финансовых институтов (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ).

Действующие санкции не исключают выдачу аккредитивов, однако BNP Paribas принял решение не предоставлять их пяти банкам, попавшим под санкции. Представитель BNP Paribas отказался от комментариев изданию.

"За два месяца многое может измениться в отношении санкций, в Азии нет другого большого рынка, которым нефтепереработчики могли бы заменить российский", — приводит издание комментарий одного из трейдеров биржи Сингапура.

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США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали сентябрьские санкции.