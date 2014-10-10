МВФ: внешние долги Украины по итогам года составят 102% ВВП

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост внешней задолженности Украины по итогам 2014 года до 102,2% ВВП и сохранения этой тенденции в 2015 году. По данным специального отчета Фонда по странам Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, в 2015 году уровень валовой внешней задолженности нашей страны составит 106,4% ВВП.

При этом прямой гарантированный долг в 2014 году составит 67,6% ВВП, а в 2015-м – 73,4%.

Ранее директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила, что Украине для стабилизации экономики потребуется дополнительное финансирование, однако оно, вероятнее всего, должно поступить не по линии МВФ. В то же время в Фонде спрогнозировали, что в 2015 году объем необходимого Украине внешнего финансирования составит не менее 19 млрд долл.

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По данным Нацбанка Украины, объем валового внешнего долга Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом сократился на 0,4% или 592 млн долл., – до 136,790 млрд долл.

В свою очередь Минфин отмечал, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2014 года составила 69,512 млрд долл., что на 286 млн долл., или на 0,41%, больше показателя на начало месяца.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.