НБУ обещает поддержать «VAB Банк» и другие системные банки

Национальный банк Украины намерен поддержать «VAB Банк», который по сведениям клиентов банка задерживает платежи и выплаты по депозитам, и другие системные банки, испытывающие проблемы с ликвидностью.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук на брифинге в НБУ.

Писарук напомнил, что НБУ выводит с рынка только те банки, которые не приносят пользы рынку и занимаются схемными операциями.

«Системные банки мы будем поддерживать... «VAB Банк» - мы этот банк будем поддерживать», - сказал Писарук, и уточнил, что речь идет о докапитализации банка его собственником и одновременно о поддержке ликвидности банка Национальным банком. По его словам, соответствующая программа финансового оздоровления банка уже разработана.

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