Нацбанк за день выявил 3 конвертационных центра

Национальный банк Украины по результатам проверок 9 октября, проведенных совместно с правоохранительными органами, выявил 6 нарушений и 3 конвертационных центра, сообщил журналистам первый замглавы НБУ Александр Писарук.

«Мы вчера проверили с МВД 21 обменных пункта, коммерческие банки и выявили около 6 нарушителей. Вскрыли 3 конвертационных центра», - сказал Писарук и подчеркнул, что выявленные нарушения достаточно серьезные, и регулятор намерен применить к нарушителям адекватные меры воздействия, вплоть до лишения лицензий, а «имена» нарушителей будут известны в ближайшее время.

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