МВФ посчитал инфляцию в Украине

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ухудшил прогноз по уровню инфляции в Украине по итогам 2014 года до 19% с 16%, прогнозированных в мае.

Об этом говорится в специальном отчете Фонда по странам Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

Уровень инфляции в 2015 году прогнозируется на уровне 9%.

Эти прогнозы соотносятся с прогнозами Всемирного Банка для Украины, Национального банка Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины. В частности, Всемирный Банк и НБУ прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне – 19%, Минэкономразвития – 19,5%.

При этом в МВФ спрогнозировали падение уровня потребления в Украине по итогам 2014 года – на «минус» 5,6% и незначительный рост потребления в 2015 году – на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом 2014 года ускорилась до 2,9% с 0,8%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем. В годовом выражении (против сентября 2013 года) инфляция ускорилась до 17,5% с 14,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в сентябре ускорилась до 16,2% с 12,9%, зафиксированных месяцем ранее.