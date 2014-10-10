Путин хочет, чтобы и Молдова отложила экономическую часть ассоциации с ЕС

"Россия вела интенсивные консультации с Евросоюзом и Украиной. В итоге удалось договориться отложить до 31 декабря 2015 года применение экономической части Соглашения об ассоциации. А где же была Молдова, почему мы с Молдовой не могли выстроить такие отношения? Мы хотели и многократно обращались за этим, но, к сожалению, внятного ответа от наших молдавских друзей так и не получили", - сказал Путин.

По его словам, к этому сроку нужно урегулировать имеющиеся разногласия, найти компромиссные развязки.

"Считаем, что в этом заинтересованы все без исключения страны-участницы Договора о зоне свободной торговли Содружества", - сказал он.

Путин подчеркнул, что отмечается определённое снижение объёмов взаимной торговли внутри СНГ. В первом полугодии товарооборот между странами снизился на 9% – до 111 млрд долларов. За тот же период 2013 года он составлял 123 млрд долларов, объём торговли за весь прошедший год составил 235 млрд, сказал он.

"Эти цифры во многом объясняются неблагоприятной внешней конъюнктурой, но не только. Они также являются следствием смены экономических приоритетов некоторых участников Содружества. Здесь молдавский коллега говорил о действиях России в связи с подписанием Молдовой соглашения (об ассоциации) с Евросоюзом. Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом и сами хотим сближаться. Вопрос – в условиях нашего сотрудничества. И проблемы создаются не в связи с ответными и защитными мерами Российской Федерации, а в связи с тем, что наши партнёры не считают нужным своевременно, открыто, полноформатно, предметно и профессионально обсуждать все риски, которые возникают для российской экономики и для других стран Содружества в связи с действием норм зоны свободной торговли после присоединения наших коллег к другим торгово-экономическим объединениям", - заявил Путин.

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Путин считает, что нужно думать о том, какое воздействие окажут эти документы, подписанные с коллегами в Европе, на собственный рынок. «Как будут проникать европейские товары на наши рынки, какой объём товаров под видом местной продукции может оказаться на российском и других рынках зоны свободной торговли СНГ – вот о чём речь. И если бы мы это делали своевременно, то не было бы никаких проблем», - считает он.

"Это касается и Молдовы, это касается и Украины. Осуществить полноценную гармонизацию документов, подписанных нашими коллегами, с правовой базой СНГ, прежде всего с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, – непростая задача. Со своей стороны готовы работать над её решением, чтобы не утратить сложившиеся в рамках Содружества партнёрские связи в промышленности, финансах, сельском хозяйстве и транспорте", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продолжении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.