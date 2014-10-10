Нацбанк не будет продавать евро на аукционах
15:16, 10 октября 2014Финансы
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Регулятор пока не намерен увеличивать объемы своих интервенций на межбанковском валютном рынке
REUTERS
Национальный банк Украины намерен проводить аукционы пока только в долларах, сообщил журналистам первый замглавы НБУ Александр Писарук.
«Будем проводить аукционы пока только по доллару», - сказал он, отвечая на вопрос о намерениях удовлетворить просьбу банкиров расширить перечень валют аукционов и интервенций НБУ.
Также Писарук сообщил, что регулятор пока не намерен увеличивать объемы своих интервенций на межбанковском валютном рынке. «100 млн долларов в неделю для подкрепления касс банков вполне достаточно», - подчеркнул он.
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