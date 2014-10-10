Спецдепартамент ГФС будет проверять, чем владеют высокопоставленные чиновники

Правительство в рамках реализации положений закона о люстрации поручило Государственной фискальной службе создать специальный департамент для проверки доходов и имущественного положения высокопоставленных должностных лиц, судей и прокуроров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что касается Государственной фискальной службы, для проверки доходов высших должностных лиц, судей и прокуроров, я обращаюсь к руководителю ГФС создать отдельный департамент по мониторингу и проверке деклараций и выяснению имущественного положения высокопоставленных должностных лиц», - сказал глава правительства.

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Он прибавил, что правительство на сегодняшнем заседании принимает решение о проведении проверок. «Правительство приступает к выполнению закона Украины «Об очищении власти». Новое качество системы государственного управления, увольнение всех тех, кто коррумпирован, и всех тех, кто персонально виноват за те беды, которые есть в Украине. Они создавали, а нам расхлебывать. Но у нас хватит сил, средств, ума и уверенности в том, чтобы пройти эти испытания», - сказал Яценюк.

Он прибавил, что на сегодняшний день имеет уже много заявлений от чиновников на увольнение по собственному желанию.

«Сейчас у меня стопка заявлений на увольнению по собственному желанию», - сказал Яценюк, прибавив, что ключевым критерием новых назначений должно стать восстановление доверия к власти.