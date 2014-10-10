Россия ради спасения рубля тратит миллион долларов в минуту

На фоне ускорившейся девальвации российского рубля Центральному банку РФ все сложнее поддерживать на плаву курс национальной валюты. Позавчера было израсходовано $1,5 млрд.

Это случилось после того, как мировые СМИ облетела новость о том, что страдающие от дешевой нефти и санкции российские власти продали на рынке $1,75 млрд за несколько сессий, пишет "Новое время".

8 октября, вероятно, стал рекордным днем, так как по данным ЦБ РФ фактический объем операций Банка России по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (расчетами "завтра" 9 октября) составил $1,501 млрд.

Таким образом, в течение суток, по факту, российский регулятор тратил по $62,5 млн в час, то есть более миллиона долларов в минуту. Это более $17 тыс. в секунду.

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Как сообщалось, российский центробанк с начала октября потратил более $3,1 млрд для стабилизации курса рубля, ослабленного западными санкциями и дешевеющей нефтью. Банк России совершил 3 октября крупнейшую интервенцию с момента начала вторжения режима Владимира Путина в Крым - $980 млн из национальных резервов.

Сегодня стало известно, что на фоне экстремального падения рубля россияне стали все активнее скупать инвалюту. Некоторые банки уже заявляют, что испытывают дефицит долларов.