Нацбанк называет активизацию черного валютного рынка временным побочным эффектом

Национальный банк Украины называет активизацию «черного» валютного рынка в последнее время естественным временным явлением после введения регулятором жестких административных ограничений.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук на брифинге в НБУ.

«С менялами будем работать, безусловно. Наше взаимодействие с правоохранительными органами значительно улучшилось. Это государственный вопрос, который обсуждался на встрече с Президентом. Я думаю, что мы с этим справимся, но мы должны понимать, что когда у нас есть жесткие административные ограничения и заданный курсовой коридор, наличие черного валютного рынка какой-то период – это естественный вынужденный феномен», - сказал Писарук и привел в пример страны Латинской Америки с «тройным» валютным курсом.

По словам замглавы НБУ, возобновление отмененной ранее уголовной ответственности за нелегальную торговлю валютой значительно ускорило бы процесс искоренения черного валютного рынка, учитывая, что поймать «менял» достаточно просто.

«Но надо определиться, чего мы хотим. Вы хотите стабильного курса, или правового государства, где все можно? У нас в стране просто люди креативные, и всем все можно, поэтому так и получается. Надо определиться. Монетарными методами что-то можно сделать, но нужно прежде всего определиться», - добавил Писарук.

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Замглавы НБУ подчеркнул, что регулятор достаточно гибко подходит к введению ограничений на валютном рынке. «Наши административные ограничения кого-то задевают, мы что-то отменяем. Но это не значит, что не нужно ничего делать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9%, объясняя такое существенное обесценивание нацвалюты продолжением военного конфликта и разрушением промышленного потенциала государства, и ожидает укрепления курса гривни после стабилизации ситуации на востоке страны до 11,70 грн/долл.

Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

Для удовлетворения потребностей клиентов банков регулятор проводит валютные аукционы и прямые интервенции на валютном рынке, в ходе которых продает банкам доллары, и одновременно проверяет наличие полученной валюты в кассах.

По мнению ряда экспертов, купленная банками валюта попадает на «черный» рынок, что подтверждается статистикой продолжающегося оттока валютных вкладов из банков, утренними очередями возле отделений банков из желающих купить валюту и активизацией «нелегальных» пунктов обмена валют. К примеру, в Киеве нелегально купить валюту можно на площади Победы, железнодорожном вокзале и возле рынка «Юность».