Баланс недели: «выбивание» денег из кредиторов, рекорды инфляции и газовые новости

На минувшей неделе украинская делегация во главе с председателем Нацбанка Валерией Гонтаревой и министром финансов Александром Шлапаком отправилась в Вашингтон для проведения переговоров с МВФ и Всемирным банком. Финансовые потребности страны из-за продолжающегося на востоке военного конфликта с боевиками, финансируемыми Россией, увеличились. Поэтому правительство хочет адаптировать разработанную еще в апреле программу сотрудничества Украины с ключевыми кредиторами к текущим экономическим и политическим реалиям.

«В рамках наших консультаций ставится несколько задач. Первая - адаптировать нашу программу с международными финансовыми организациями к текущим реалиям. И вторая задача – максимально привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы Украина начала экономически развиваться, чтобы пережить этот крайне сложный период», - пояснил ситуацию премьер-министр Арсений Яценюк.

Глава МВФ Кристин Лагард в Вашингтоне заявила, что Украине для стабилизации экономики потребуется дополнительное внешнее финансирование. Но сам Фонд пока не готов увеличивать программу кредитования нашей страны. «Дополнительные средства должны прийти, – цитирует Лагард The Wall Street Journal. – Весьма надуманно предполагать, что деньги придут из МВФ. Если экономика будет восстанавливаться, средства поступят из множества других источников». При этом Лагард подчеркнула, что программа сотрудничества составлялась на основе предположения, что конфликт на востоке Украины продлится максимум до осени. «Но сейчас вы можете сказать, что война остановлена? Что огонь прекращен? Можете с экономической и финансовой точки зрения сказать, что экономика восстанавливается? Нет», - сказала Лагард.

Ранее в МВФ прогнозировали, что в случае продолжения военных действий Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований для покрытия финансовых потребностей и стабилизации экономических показателей, которые продолжают ухудшаться. Кстати, по новому прогнозу Фонда уровень инфляции в Украине по итогам 2014 года вырастет до 19% с 16%, прогнозируемых в мае. Пересмотр других макроэкономических параметров ожидается в конце октября.

Рост цен бьет рекорды

Согласно опубликованным на минувшей неделе данным Госстата, инфляция в сентябре по сравнению с августом ускорилась более чем в три раза - до 2,9% с 0,8%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении против сентября 2013 года стоимость потребительских товаров выросла на 17,5%. Эксперты прогнозируют, что цены продолжат рост, ведь девальвация гривни и повышение коммунальных тарифов еще не отразились в полной мере на показателе инфляции.

«Мы ожидаем, что рост потребительских цен на конец 2014 года составит 21% в годовом выражении и замедлится до 8% в 2015 году. В основном, за счет повышения тарифов на отопление, которое откладывалось с мая, сезонных факторов и дальнейшего влияния девальвации», - считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Министерство экономического развития и торговли, исходя из обнародованных показателей, обновило консенсус-прогноз, согласно которому инфляция на конец года может достигнуть 19,5% - рекордного уровня за последние пять лет. Основным фактором ускорения инфляции в сентябре Нацбанк называет девальвацию гривни, которая обесценилась с начала января более чем на 70%. Девальвация нацвалюты спровоцировала подорожание широкого спектра товаров, включая продукты питания.

По подсчетам НБУ, рост инфляции на 0,6 п.п. обусловлен подорожанием одежды и обуви на 7,9%. Сырые продукты питания подорожали на 3,5%, что способствовало росту инфляции на 1 п.п. Административно регулируемые цены выросли на 2,5%, а это стало причиной роста инфляции на 0,5 п.п.

Чтобы укротить инфляцию, регулятор уже вторую неделю подряд удерживает курс гривни на уровне 12,95/13,30 грн/дол., используя при этом как административные меры, так и механизм интервенций.

Только на минувшей неделе НБУ провел две целевые интервенции: одну – для поддержания банков, вторую – для удовлетворения заявок клиентов банков на валюту, на что потратил почти 300 млн долл. из золотовалютных резервов. Эффективность этих мер остается под вопросом: в стране процветает «черный» валютный рынок, а купить в понедельник 200 долларов в кассе банка в присутствии журналистов не смогла даже глава НБУ Валерия Гонтарева. После этого инцидента регулятор заявил, что будет контролировать наличие валюты в кассах банков, участвующих в валютных аукционах. Но, судя по длинным очередям в банках за долларом по 13 грн, пока ситуация не стабилизировалась.

Чистка банков продолжается

На минувшей неделе Нацбанк признал еще три банка неплатежеспособными. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации в банк «Аксиома», «ИнтерКредитБанк» и «Мелиор Банк». Регулятор сообщил, что неоднократно выявлял в деятельности указанных финучреждений факты нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. По результатам проверок деятельности банка «Аксиома», «ИнтерКредитБанка» и «Мелиор Банка», проведенных НБУ в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

Таким образом, количество банков, в которых Фонд гарантирования ввел временную администрацию, увеличилось до 26.

Сколько еще финучреждений закроется до конца года – не ясно. Но, как минимум, пара банков-моек, принадлежащих экс-чиновникам, приближенным к Януковичу, продолжают активно работать в Украине. НБУ заявил, что и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.

Переговоры или суд…

Главные новости минувшей недели коснулись, по традиции, и газовой темы. Очередной раунд газовых трехсторонних переговоров назначен на 21 октября. «Российская сторона согласовала дату трехсторонних переговоров по обеспечению безопасности транзита газа через территорию Украины в формате Россия-Украина-ЕС. Новый раунд переговоров состоится 21 октября в Берлине», - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что временное решение, которое может быть достигнуто в рамках этих переговоров по поставкам газа в формате Украина-ЕС-Россия, должно базироваться на общей позиции, которую вырабатывают Украина и ЕС.

Кроме того, глава правительства отметил, что существует два варианта временного урегулирования газовой проблемы, которая возникла по вине Российской Федерации - Стокгольмский арбитражный суд и подписание временного соглашения на поставки газа до окончательного решения вопроса арбитражным судом.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, промежуточное решение по урегулированию газового вопроса, включая условия и цену поставок российского газа в Украину, арбитражный суд может принять в течение месяца. При этом, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина вести переговорный, а не судебный процесс по газовым вопросам, Продан отметил: «Переговоры мы готовы вести в любой момент».

Украинский премьер подтвердил готовность к продолжению трехсторонних переговоров по поставкам газа из РФ. При этом Яценюк подчеркнул, что украинская сторона готова к взаимоприемлемому решению на основе рыночного формирования цены на газ и его транзит.

Кроме того, Кабмин опубликовал постановление, которым поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» провести переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» в части пересмотра тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами по территории нашей страны.

Как пояснил «Нафтогаз», документ также предусматривает утверждение Временного порядка формирования тарифов на транспортировку газа на основе тарифной системы «вход/выход» для точек входа и выхода газа, расположенных на государственной границе Украины. Временным порядком предусмотрено установление тарифов на транспортировку газа по территории Украины на период с 1 ноября по 31 декабря 2014 года. Указанные тарифы устанавливаются в долларах США. При этом заказчики услуг будут осуществлять оплату по тарифам для точек входа и выхода газа и отдельно будут компенсировать объемы газа на производственно-технологические расходы газотранспортному предприятию.

«Нафтогаз» отмечает, что принятие постановления позволит сформировать конкурентоспособный рынок газа, осуществлять эффективную эксплуатацию газотранспортной системы Украины и ее дальнейшее развитие для интеграции национального рынка газа в рынок Европейского Союза.

Ксения Обуховская (УНИАН)