МВФ призвал государства-доноры продумать программы дополнительной помощи Украине

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд призвал государства-доноры продумать программы дополнительной финансовой помощи для Украины, переживающей военный конфликт на востоке страны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава Европейского департамента МВФ Поль Томсен.

«Международные партнеры Украины должны продумать вопрос организации дополнительной финансовой помощи Украине», - отметил Томсен.

Он подчеркнул, что Украина выполняет все основные требования программы сотрудничества с МВФ. «У нас весьма основательная программа сотрудничества. И мы отмечаем глубокую приверженность правительства к реализации реформ. Украина достигает всех фискальных целей, которые ставятся в программе. Но политическая неопределенность накладывает свой отпечаток на экономическое развитие, на реальный сектор экономики», - сказал Томсен.

Он также подтвердил, что очередная оценочная миссия МВФ приедет в Украину в ноябре – после проведения внеочередных парламентских выборов.

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Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что стабилизация экономики Украины потребует привлечения дополнительного внешнего финансирования вне программы сотрудничества с МВФ. При этом аналитики Фонда прогнозировали, что в условиях продолжения военных действий потребность Украины во внешнем финансировании составит до конца 2015 года не менее 19 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования. Тогда же МВФ не исключил выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в конце 2014 или начале 2015 года.