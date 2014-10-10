В Украине впервые со времен мирового кризиса ухудшились ожидания бизнеса

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в третьем квартале 2014 года снизился до 93,2% со 101,5% во втором квартале, о чем свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенного на сайте Национального банка Украины.

«Впервые со времен кризиса 2008-2009 годов респонденты ожидают снижения всех показателей деловой активности своих предприятий в следующие 12 месяцев: сокращение инвестиций, уменьшение объемов реализации произведенной продукции и численности работников. Такие прогнозы обусловили снижение индекса деловых ожиданий», - говорится в документе.

Согласно опросу, способность предприятий увеличивать производство ограничивают нестабильная политическая ситуация, о которой сказали 60,6% респондентов, и слишком высокие цены на энергоносители, о чем сообщила половина респондентов.

Также в отчете говорится, что предприниматели ожидают уменьшение объемов производства товаров и услуг в Украине в ближайший год. В частности, отрицательный баланс ожиданий увеличился до почти 45% по сравнению с 26% во втором квартале. Также респонденты ожидают рост потребительских цен в среднем на 18% и связывают его с обменным курсом и ростом затрат на производство. Кроме того, более 80% предпринимателей ожидают усиления девальвации гривни к доллару США в течение года. Среднее значение оценок респондентов относительно курса гривни к доллару через 12 месяцев составляет около 14 грн/долл.

Читайте такжеКомпании обяжут называть своих реальных владельцев

Финансово-экономическое состояние предприятий респонденты уже который квартал подряд считают негативным, остаток готовой продукции собственного производства – ниже желаемого, а интенсивность использования производственных мощностей – на самом низком уровне.

Нацбанк проводил опрос с 14 августа по 8 сентября среди руководителей 952 предприятий, которые представляют экономику по основным видам деятельности в 22 регионах страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция).

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2014 года снизился до 101,5% со 104,2% в первом квартале.

Нацбанк готовит аналитические отчеты ежеквартально с 2006 года. Отчет содержит обобщенную информацию об оценке руководителями предприятий Украины текущей и будущей деловой активности предприятий, изменений экономической ситуации в стране и может быть использован органами власти, учеными, экспертами.