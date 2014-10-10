Лидеры ЕврАзЭС сегодня подписали соглашение о его ликвидации

Лидеры Евразийского экономического сообщества подписали соглашение об упразднении интеграционной группировки, сообщает РИА Новости.

ЕврАзЭС включает пять стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Первые три из них в мае подписали соглашение о создании Евразийского экономического союза, вступить в который намерены также Армения и Киргизия. Договор о ЕАЭС должен вступить в силу в 2015 году.

Помощник российского президента Юрий Ушаков напомнил ранее, что значительная часть функций ЕврАзЭС уже передана ЕАЭС, многие соглашения переоформлены в договорные документы в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а в тех сферах, которые не попадают под регулирование ЕАЭС, реализация проектов продолжится на межгосударственном уровне.

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Главы государств Евразийского экономического сообщества в пятницу подписали соглашение "О прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества" и о проекте договора "О прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества", а также решение о мероприятиях, связанных с прекращением деятельности органов ЕврАзЭС.