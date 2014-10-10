Норвегия поддержала экономические санкции против России

Правительство Норвегии одобрило в пятницу решение присоединиться к пакету экономических санкций против России, который Евросоюз одобрил 12 сентября, сообщается в заявлении МИД королевства, передает РИА Новости.

Сообщается, что одобренные правительством меры вступают в действие незамедлительно.

Читайте такжеРоссия ради спасения рубля тратит миллион долларов в минуту

"Действия России в Украине до сих пор дают повод для глубокой озабоченности. Хрупкое перемирие заключено, но Россия не выполнила требований, которые выставило международное сообщество, среди которых немедленный и полный вывод военного имущества и персонала с территории Украины", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Бёрге Бренде.

Он также заявил, что, несмотря на международное давление, Россия не демонстрирует готовность изменить свою политику в Украине.