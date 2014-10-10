Рубль в России из-за санкций и дешевой нефти приближается к 40,50 за доллар

Рубль достиг в пятницу абсолютных минимумов и новых границ плавающего коридора Центробанка ввиду локального дефицита валюты из-за санкций против России, падения нефти к многолетним минимумам и бегства от риска в доллар США из-за опасений замедления роста мировой экономики, сообщает Reuters.

В пятницу пара доллар/рубль достигла уровня 40,46, и это худшее значение российской валюты за всё время биржевых торгов.

Рубль дешевеет пятую неделю подряд, потеряв за месяц почти семь процентов, с начала года же убытки российской валюты по отношению к американской приближаются к 20 процентам.

"Рубль снова под серьезным давлением, стремительно дешевея как к доллару, так и к евро. Бивалютная корзина окончательно закрепилась выше 45 рублей, и Банк России тратит все больше денег на интервенции", - сказал Иван Копейкин из компании БКС.

По его мнению, основное давление на российскую валюту снова оказывает дешевеющая нефть, а текущая ситуация очень похожа на панику, "которая, впрочем, может смениться стремительным отскоком".

Доллар расчетами "завтра" к 17.30 мск оценивался на Московской бирже в 40,43 рубля, более чем на две трети процента выше предыдущего закрытия.

Евро сейчас оценивается в 51,12, на треть процента выше закрытия предыдущего дня. Ранее единая валюта также достигла своего исторического пика против рубля - 51,16.

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"Доллар вновь ускоряется на форексе, плюс, остаются наши внутренние проблемы с недостатком валюты, на которые накладывается беспокойство в отношении нефтяных цен. Из-за всего этого на рынке произошел психологический перелом - сейчас уже у людей нет опасений покупать (валюту) в ЦБ, к тому же, регулятор вряд ли будет менять до конца года правила своего участия на рынке", - сказал Дмитрий Деев из банка Credit Suisse.

По его мнению, сейчас к западным санкциям против России участники рынка более-менее адаптировались, и на первый план выходит именно динамика нефти: "С такой нефтью покупка валюты у ЦБ выглядит оправданной".

Нефть марки Brent в пятницу приближалась к четырехлетним минимумам на фоне высокого предложения при слабом мировом спросе.

Была достигнута отметка $88,11 за баррель впервые с 1 декабря 2010 года, текущие котировки - вблизи $89,60 за баррель, почти на полдоллара ниже закрытия предыдущего дня.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 17.30 мск находилась на уровне 45,24 рубля, что на 24 копейки выше уровня закрытия среды.

Корзина ранее достигла абсолютного максимума 45,28.

По оценкам дилеров (и текущим котировкам), к этому времени Центробанк мог пять раз по 5 копеек сдвинуть вверх коридор корзины с начала торгов, до значений 36,25-45,25. Это самое значительное внутридневное повышение коридора с начала марта текущего года, когда отмечалось масштабное бегство из рубля в валюту после решения Совета Федерации РФ о возможности ввода российских войск на территорию Украины.

Центробанк продает на верхней границе плавающего коридора валюту в неограниченных объемах, но при этом сдвигает коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов. К 17.30 мск объем сделок расчетами "завтра" в паре доллар/рубль превысил $5,5 миллиарда.

В пятницу ЦБ мог продать более $1,7 миллиарда, отталкиваясь от числа сдвигов корзины. Точные данные регулятор опубликует 14 октября.

Всего же с начала месяца и по 8 октября включительно ЦБ отчитался о продаже $3,34 миллиарда.

Дилеры также отмечали в пятницу предложение валюты помимо Центробанка, продавцами могли выступать экспортные компании, которым на руку текущий курс валюты существенно выше официальных курсов ЦБ и важных психологических отметок.

Тем не менее, это не помогло, во-многом потому, что в четвертом квартале российским корпорациям и банкам необходимо заплатить $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры, по оценке участников рынка, стараются продавать лишь минимально-возможные объемы валюты за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

"В последние месяцы дефицит валютной ликвидности в силу закрытого для большинства российских компаний рынка внешнего капитала стабильно называется в качестве одной из основных причин резкого обесценения рубля. Наши наиболее грубые rule-of-thumb оценки указывают на возможную величину дефицита валютной ликвидности в диапазоне от $11 до $24 миллиардов", - сообщили аналитики "Росбанка".

Еще одним негативным для рубля фактором остается отток капитала разной степени интенсивности в зависимости от ухудшения экономической и геополитической ситуации, а осенью еще и подогреваемый историей вокруг ареста главы "АФК Система" Владимира Евтушенкова.

Накануне ЦБР сообщил, что чистый вывоз капитала из России банками и предприятиями, скорректированный на сумму валютных свопов и средств на корсчетах в Банке России, составил в январе-сентябре 2014 года $77,5 миллиарда по сравнению с оттоком $45,7 миллиарда за аналогичный период предыдущего года.