Такие данные содержатся в пресс-релизе агентства, распространенном 10 октября, пишет Украинская правда.

Это довольно неожиданный пересмотр, учитывая постоянные снижения рейтингов Украины. Более того, после просмотра рейтинг Украины в национальной валюте перестал быть спекулятивным, и уже относится к инвестиционному со средним уровнем надежности.

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Согласно сообщению, повышение рейтинга связано исключительно с изменением критериев, по которым агентство оценивает рейтинги по национальной шкале, а не с улучшением ситуации в стране.

В свою очередь суверенный рейтинг Украины сейчас находится на преддефолтном уровне "ССС". Такое снижение было сделано агентством еще в феврале, а в июле был только улучшен прогноз до "стабильного".