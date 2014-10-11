У Яценюка просят США продолжать финансово поддерживать Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

«Украинская сторона обратилась с просьбой к США, учитывая сложную ситуацию на востоке страны, продолжить финансовую поддержку Украине, в том числе путем активного участия в донорской конференции, которая должна состояться в декабре этого года», - говорится в сообщении.

Шлапак сообщил о деталях сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейской комиссией. Также обсуждалась ситуация в нефтегазовом секторе Украины и планы правительства по его дальнейшему реформированию. Кроме того, было рассмотрено сотрудничество в области санкций и возвращения незаконно выведенных активов.

Шиитс позитивно охарактеризовал уровень сотрудничества Украины с МВФ. «За двадцать лет я никогда не видел такого качественного сотрудничества конкретной страны с МВФ, особенно с учетом таких сложных условий, в которых находится Украина сегодня», - сказал замминистра финансов США.

Также Шлапак провел встречу с инвесторами в рамках конференции «Глобальные возникающие рынки», организованной Bank of America Merrill lynch. Министр сообщил, что Украина всегда очень ответственно относилась к своим долговым обязательствам и будет поступать также в дальнейшем. «У нас достаточно ресурсов для покрытия наших обязательств в текущем году, и уровень нашего сотрудничества с донорами позволяет оптимистично смотреть на следующий год», - сказал Шлапак.

Он подчеркнул, что Украина является перспективным рынком для инвесторов. Шлапак предложил инвесторам приобретать украинские ценные бумаги через систему Euroclear.

Кроме того, Шлапак в Вашингтоне встретился с украинскими специалистами Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и МВФ. Министр финансов сообщил о внедрении системных реформ, в частности, в бюджетной, налоговой, энергетической и социальной сферах. Участники встречи выступили с конкретными предложениями к украинскому правительству. Достигнуто соглашение, что озвученные идеи будут обработаны правительственными структурами.