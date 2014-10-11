Украина недополучила из Донбасса 3,7 миллиарда гривень налогов - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время посещения Николаева, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

По словам Яценюка, задолженность за электроэнергию и газ из этих областей - 700 млн грн, «но при этом правительство выплачивает пенсии и заработную плату, как бы это в сегодняшних условиях не было трудно».

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти пенсии и зарплаты были выше, но платим то, что имеем», - подчеркнул он.

Читайте такжеКабмин выделил регионам более 7 миллиардов на погашение коммунальных долговГлава правительства сообщил, что есть информация о незначительной задолженности по отдельным бюджетам. «Экономика в военном состоянии, она вся завязана. Если проблемы в Донецке и Луганске - то отголоски этих проблем слышны и во Львове, и в Киеве, и в Николаеве», - сказал он.

«Тем бюджетам, которые сейчас недовыполняют собственные доходы, правительство поможет, чтобы позакрывать все возможные задолженности», - подчеркнул Яценюк.