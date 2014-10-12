Германия обещает Украине дальнейшую финансовую поддержку

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Шойбле заявил на встрече с министром финансов Украины Александром Шлапаком в Вашингтоне.

Правительственные чиновники детально обсудили политическую и экономическую ситуацию в Украине, планы правительства Украины относительно продолжения реализации комплекса реформ, в частности, в сфере государственных финансов и энергетики.

Шлапак поблагодарил министра финансов Германии за оказанную гуманитарную помощь для нужд пострадавших и временно перемещенных граждан Украины из Донецкой и Луганской областей и выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом формате.

Читайте такжеМеркель о спорных газовых вопросах Украины и РФ: Я являюсь осторожной оптимисткойТакже Шлапак высоко оценил различные проекты технической помощи, которые реализуются в Украине при поддержке Германии.

Со своей стороны, Шойбле отметил, что Германия настроена и в дальнейшем активно поддерживать Украину как на уровне ЕС, так и на двустороннем уровне.