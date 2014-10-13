Российский ВТБ сокращает персонал в Лондоне и Западной Европе из-за санкций

Российская группа ВТБ сократит персонал в Лондоне и западной Европе из-за санкций, сообщил в понедельник, 13 октября, глава ВТБ Андрей Костин, передает ПРАЙМ.

"Понятно, что есть целый ряд операций, прежде всего, инвестиционного бизнеса, которые сегодня не востребованы. Если сегодня есть ограничение на доступ к капиталу, то, наверное, такие операции, как IPO, размещение акций, облигаций на международном рынке, этот рынок сегодня в значительной степени сворачивается, поэтому мы вынуждены будем пойти на сокращения",- сказал он.

Читайте такжеСША готовы начать обсуждение смягчения санкций против России или ввести новыеНапомним, весной т.г. Костин сообщал, что группа испытывает очень сильное давление со стороны Банка Англии в отношении лондонского VTB Capital Plc, который является единственным российским банком с полной лицензией.

Читайте такжеРоссия ради спасения рубля тратит миллион долларов в минутуПозже, в сентябре глава ВТБ заявил, что британский VTB Capital Plc разрешил проблемы с Банком Англии. "Они (проблемы) решены. Хотя, может быть, не на том уровне, на котором это нас полностью устраивало бы. Я имею в виду, что британский регулятор наложил ряд дополнительных требований на наш банк в Лондоне", - сообщил Костин.