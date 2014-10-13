Французский Twitter запустил систему денежных переводов

Французский Twitter заключил партнерское соглашение с подразделением S-money, которое принадлежит второй крупнейшей в стране по числу клиентов банковской группе Groupe BPCE, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Теперь пользователи соцсети во Франции могут переводить денежные средства своим подписчикам.

Читайте такжеTwitter будет судиться с властями СШАКак заявил исполнительный директор Groupe BPCE Жан-Ив Форель, данный проект открывает новые возможности для совершения платежей в соцсетях. «Groupe BPCE стала первой банковской группой, предложившей гражданам систему платежей, в рамках которой деньги можно переводить с помощью простого твита», — отметил он.

В Twitter France не уточнили, будут ли такие транзакции видимыми для подписчиков пользователя, совершившего денежный платеж, как в ряде случаев с приложением Venmo от PayPal, отмечает газета.

Напомним, ранее в Twitter появилась кнопка «Купить».