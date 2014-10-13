Санкции вынудили российские ВТБ и Сбербанк задуматься над альтернативой системе SWIFT

"Безусловно, мы взаимодействуем и с ЦБ, и между собой. Есть альтернатива - мы можем воспользоваться системой Центрального банка, которая существует уже, а можем создать свою - мы ведем переговоры со Сберегательным банком",- сказал глава ВТБ, пишет "Прайм".

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Костин отметил, что система ЦБ уже существует, но ее использование связано с высокими затратами. "Она дорогая, в несколько раз дороже, чем платежи по свифту,- пояснил глава ВТБ. - Если мы в банке создадим свою систему, а это абсолютно не трудно и мы к этому идем, она будет дешевле. А дальше уже можно вести переговоры с Центральным банком".

По его мнению, проблемы внутренних расчетов в России не существует. "Есть возможность, мне кажется, договориться со SWIFT относительно национального определенного центра по этим вопросам, проблем здесь не будет",- считает Костин.

Вместе с тем он отмечает, что возможное отключение российской банковской системы от SWIFT приведет к сложностям при международных расчетах. И решения этой проблемы пока нет. "Есть, конечно, другие способы проведения расчетов, но они все являются устаревшими, трудозатратными, поэтому простой альтернативы нет, но мы тоже прорабатываем несколько вариантов, они, в принципе, существуют",- констатировал Костин.

Ранее в октябре международная система обмена банковской информацией SWIFT заявляла, что не намерена из-за оказываемого на компанию политического давления отключать Россию от своих сервисов.

В середине сентября SWIFT уже заявлял, что рекомендация Европарламента об отключения РФ от международной системы обмена банковской информацией нарушает права компании и наносит ей огромный репутационный ущерб.

SWIFT - это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, система обеспечивает передачу 1,8 млрд сообщений в год; за день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней участвуют более 10 тыс финансовых организаций в 210 странах мира. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В России их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". По данным "РосСВИФТа", по количеству пользователей системы SWIFT Россия занимает второе место в мире после США.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России уже в полной мере ощутил влияние санкций Запада.