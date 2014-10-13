Гривня открыла межбанк на отметке 13,12 за доллар

10:46, 13 октября 2014
Финансы
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В понедельник, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне 12,9800/13,1200 грн/долл. против 12,9700/13,1200 грн/долл. на закрытии торгов в пятницу.

ZN.UA

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии установились на уровне 16,3900/16,5994 грн/евро против 16,3940/16,5836 грн/евро на закрытии торгов 10 октября.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне до 0,3214/0,3246 грн/рубль против 0,3208/0,3247 грн/рубль на закрытии торгов 10 октября.

Напомним, в пятницу гривня открыла межбанк на отметке 13,16 за доллар.

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