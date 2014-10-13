Гривня открыла межбанк на отметке 13,12 за доллар

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии установились на уровне 16,3900/16,5994 грн/евро против 16,3940/16,5836 грн/евро на закрытии торгов 10 октября.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне до 0,3214/0,3246 грн/рубль против 0,3208/0,3247 грн/рубль на закрытии торгов 10 октября.

Напомним, в пятницу гривня открыла межбанк на отметке 13,16 за доллар.