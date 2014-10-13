России из-за падения цен на нефть может понадобиться до 500 млрд рублей из Резервного фонда

Если текущая ситуация с ценой на нефть и курсом рубля продолжится в следующем году, то Минфин будет вынужден будет обратиться к средствам Резервного фонда в размере до 500 млрд рублей.

Об этом сообщил, выступая в Госдуме, министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

"Если нынешняя ситуация сохранится на 2015 год, мы вынуждены будем обращаться к Резервному фонду - до 500 млрд рублей, у нас в проекте закона это записано, использовать, либо (надо), что более правильно, принимать сейчас решение о дальнейшей оптимизации расходов бюджета", - сказал он.

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Силуанов напомнил, что сейчас цена на нефть колеблется на уровне $87 за баррель, курс доллара находится на отметке 40,3 рубля, при том что прогнозное значение составляло 37,7 рубля.