Нацбанк ради поддержки гривни продал на аукционе $200 млн

Национальный банк Украины в ходе валютной интервенции 10 октября продал банкам 199,97 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, участие в аукционе приняли 56 банков, продажа валюты осуществлялась с целью удовлетворения спроса банков на валюту под потребности их клиентов.

Нацбанк подчеркивает, что профильные департаменты регулятора осуществляют постоянный контроль за целевым использованием купленной валюты.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк объявил о проведении 9 и 10 октября интервенций по продаже валюты, в том числе 9 октября для поддержки касс банков до 100 млн долл. и 10 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.

В ходе валютной интервенции 9 октября Нацбанк продал под потребности касс банков 99 млн долл. по фиксированному курсу 12,93 грн/долл.

Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.