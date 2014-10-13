Рубль из-за дешевой нефти движется к новым антирекордам

12:13, 13 октября 2014
Финансы
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Основным фактором для рубля на текущий момент остаются цены на нефть

Российский Центробанк не смог остановить падение рубля / Фото УНИАН

Рубль дешевеет утром понедельника из-за падения нефтяных цен, а также локального дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 11.15 мск находилась на уровне 45,21 рубля, против нее рубль теряет 14 копеек по сравнению с биржевым закрытием пятницы, сообщает Reuters.

Нефть марки Brent сегодня приближалась к четырехлетним минимумам, отметившись на $87,74 за баррель, поскольку Саудовская Аравия и Кувейт дали понять, что готовы мириться с низкими ценами для удержания доли рынка. Сейчас баррель оценивается в $88,40.

Пока котировки бивалютной корзины ниже границы интервенций ЦБ - рубль поддерживают текущая отрицательная динамика доллара на форексе, обещания ЦБР запустить валютное репо, надежды на улучшение геополитической ситуации после решения РФ отвести войска от границы с Украиной, приближение очередного налогового периода.

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Плавающий коридор корзины на утро понедельника составлял 36,25-45,25 - на его верхней границе регулятор продает неограниченные объемы валюты, сдвигая при этом граница на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов. В пятницу ЦБ пять раз сдвигал вверх коридор.

Американская валюта расчетами "завтра" к 11.15 мск оценивалась на Московской бирже в 40,37 рубля, на четыре копейки выше предыдущего закрытия.

Евро сейчас оценивается в 51,11, на 27 копеек выше пятничного закрытия.

Динамика рублевых кросс-курсов отражает ситуацию в паре евро/доллар на форексе, где евро в плюсе, торгуется вблизи $1,2660 против $1,2627 при закрытии пятницы.

В четвертом квартале российским корпорациям и банкам необходимо заплатить $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

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