Кабмин опубликовал постановление о подготовке конкурса на 3G-связь

Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должна будет провести тендер и выдать три лицензии на 3G-связь участникам, которые предложили наибольшую цену за соответствующую полосу по результатам торгов с голоса.

Регулятор должен утвердить условия проведения конкурса по согласованию с Кабмином, которые также предусматривают финансирование конверсии РЧР за «счет средств инициаторов конверсии» (операторов мобильной связи). При этом минимальная стоимость каждой лицензии без учета конверсии полос составит 2,443 млрд грн.

В постановлении также предусматривается, что одной из причин отказа в признании претендентов победителями является применение к ним санкций согласно Закону «О санкциях».

«Лицензия на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)», выданная юридическому лицу - победителю тендера, аннулируется в случае применения согласно Закону Украины «О санкциях» в отношении такого юридического лица соответствующих санкций», - сказано в постановлении.

В свою очередь, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Государственная служба специальной связи и защиты информации должны в двухмесячный срок определить характеристики радиоэлектронных средств, которые будут использоваться для проведения конверсии.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии РЧР для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, НКРСИ должна будет до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G. Для того, чтобы уложиться в указанные временные рамки, НКРСИ должна была объявить о конкурсе за 60 дней до его проведения, то есть конечный срок истек ещё в начале сентября.

После этого Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G. В то же время, в начале октября Кабмин назвал виновной в затягивании организации конкурса на 3G-связь НКРСИ. Регулятор же не одобрял проект постановления о проведении тендера, так как не поддерживал норму правительства о недопущении на конкурс по 3G подконтрольных российскому бизнесу компаний.