УСПП призывает правительство существенно откорректировать налоговую реформу

Прежде всего, по словам Дроговоз, по украинцам ударит реформирование налога на недвижимость.

- По налогу на недвижимость предлагают убрать льготы. Сейчас, напомню, налог на недвижимость не оплачивается, если частный дом или квартира в пределах 240 и 120 кв. м. После изменений платить будут все. Особенно это ударит по владельцам частных домов. И не важно, что эти дома могут быть в плачевном состоянии – за них придется платить в полном объеме – в том числе и малообеспеченным слоям населения. – объясняет Юлия Дроговоз.

Также серьезные неудобства гражданам могут причинить изменения в налогообложении доходов физических лиц.

- Вводится контроль над расходами. И происходить он будет таким образом: при покупке товара на сумму более 12 000 грн. (от дорогого товара в магазине до покупки квартиры или машины), продавец (например, магазин) будет вынужден сообщить в налоговую данные о товаре и покупателе. После этого налоговая будет проверять, действительно ли у покупателя хватает задекларированных средств на покупку того или иного товара. При этом в законопроекте записано, что налоговая может действовать по своему усмотрению (проверять, вызывать, требовать дополнительную информацию), что в условиях Украины несет определенные коррупционные риски – считает Юлия Дроговоз.

- Предложенные правительством реформы не смогут решить ключевую, на данный момент, экономическую задачу – привлечь инвестиции в экономику. Налоговая нагрузка на бизнес и население вырастет, тенизация экономики также возрастет – прогнозирует Юлия Дроговоз.

При этом эксперт нарекает на то, что процедура подготовки данных законопроектов была крайне непрозрачной.

- Сама процедура разработки данных законопроектов была крайне непрозрачной. Несмотря на то, что по этим вопросам трудились рабочие группы, результат их работы был перечеркнут, и в парламент были поданы абсолютно другие нормы. Это манипулирование общественным мнением – считает Юлия Дроговоз.

Напомним, 16 сентября парламент отклонил законопроекты №№ 5078, 5079, 5080, которые предлагали изменения в налогообложении по налогу на недвижимость, налогу на доходы физлиц, вводили второй акциз – на продажу топлива, алкоголя, сигарет и пива. А также вводились нормы, которые усложняли работу частных предпринимателей с крупными предприятиями. Несмотря на отклонение законопроектов, правительство планирует их снова падать в парламент для рассмотрения на последней сессии – 14 октября.

Украинский союз промышленников и предпринимателей – всеукраинская общественная неприбыльная организация, созданная в феврале 1992 г. с целью защиты интересов украинского бизнеса. В УСПП входят 29 региональных представительств, 71 филиал, среди ассоциированных членов УСПП 24 общественных организации. УСПП объединяет предприятия всех форм и видов – от малых до крупных вертикально интегрированных. Среди них ГП «Антонов», ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова», ПАО «Азовмаш», Крюковский вагоностроительный завод и др.