Deutsche Bank: через три года евро будет стоить 0,95 доллара

Крупнейший банк Германии прогнозирует, что через три года евро будет стоить 0,95 доллара, а Европа столкнется с мощнейшим оттоком капитала в истории мировых финансовых рынков, пишет DW.

К концу 2017 года курс евро к доллару может впервые за более чем десять лет упасть ниже паритета и составить 0,95 доллара США. Такой прогноз на днях обнародовал немецкий Deutsche Bank.

В том, что в ближайшие два года евро продолжит падать по отношению к доллару, сходятся все авторитетные европейские и американские банки. Однако прогноз крупнейшего банка Германии на сегодняшний день самый пессимистичный из прежде озвученных.

Аналитики британского банка HSBC предсказывают, что к концу 2015 года курс евро достигнет 1,19 доллара. Их коллеги из Barclays ожидают снижения до 1,10. В американском Morgan Stanley прогнозируют, что к середине 2015 года евро будет стоить 1,14 доллара, а эксперты Goldman Sachs полагают, что к зиме 2017 года курсы двух валют достигнут паритета.

С начала нынешнего года европейская валюта потеряла к доллару около 6,5 процента. За это время, по данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), курс евро к доллару достигал максимума в 1,3953 в мае и минимума в 1,2565 на этой неделе, 6 октября. По итогам торгов 9 октября курс евро составил 1,2763 доллара.

Колебания курса доллара происходят на основе долгосрочных исторических циклов, которые длятся от семи до девяти лет, и в контексте этих циклов снижение стоимости евро до 0,95 доллара не выглядит слишком драматическим, объяснил DW аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос, автор прогноза. По его словам, последний раз евро падал до исторического минимума в 0,83 доллара в 2000 году.

В прогнозе, обнародованном 6 октября, Саравелос отметил несколько причин, которые в ближайшие три года будут определять движение курса евро по нисходящей. В первую очередь, это избыток денежной массы в зоне евро, который образовался вследствие рекордно большого торгового профицита. По оценкам эксперта, профицит торговли в Европе - то есть, положительная разница между объемом экспорта и импорта - ежегодно достигает около 400 млрд долларов. Это больше, чем у крупнейшего мирового экспортера Китая в самые успешные 2000-е годы. "Если эта тенденция сохранится, это будет крупнейший профицит в истории мировых финансовых рынков", - говорится в прогнозе.

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Казалось бы, такой огромный профицит торговли должен, напротив, гнать курс евро вверх. Ведь для выплаты зарплат сотрудникам фирмы-экспортеры переводят заработанные за рубежом средства в национальную валюту, тем самым укрепляя ее курс. Однако в еврозоне "действуют более могущественные силы", - отмечает газета Die Welt.

Речь идет о политике дешевых денег, которую проводит ЕЦБ, поддерживая базовую процентную ставку и ставку по депозитам на рекордно низком уровне. 4 сентября регулятор снизил базовый процент, под который ЕЦБ кредитует коммерческие банки, до 0,05 процента. Ставка по депозитам была снижена до минус 0,2 процента.

"Только представьте себе такую политику в ближайшие несколько лет: на счетах в европейских банках лежит по меньшей мере от 500 млрд до 1 трлн избыточных средств, которые "зарабатывают" по отрицательной ставке в 20 базисных пунктов", - отмечает Саравелос.

Совершенно естественно, что эти средства необходимо инвестировать. Однако поскольку в Европе больше не осталось привлекательных высокодоходных активов, а денежная масса в избытке, инвесторы будут искать возможности за рубежом, объяснил эксперт.

Действия ЕЦБ наряду с предстоящим в следующем году повышением базовой процентной ставки Соединенными Штатами, которое сделает вложения в долларах более привлекательными, спровоцируют масштабный отток капитала из зоны евро, прогнозирует Deutsche Bank.

"Мы ожидаем, что огромные избыточные накопления в Европе в сочетании с агрессивным смягчением политики ЕЦБ приведут к одному из крупнейших оттоков капитала в истории финансовых рынков", - говорится в прогнозе. Наличие этих избыточных накоплений означает, что до конца нынешнего десятилетия именно европейцы будут определять международные тенденции движения капитала, полагает Саравелос. "Европа станет крупнейшим экспортером капитала в 21-м веке", - резюмирует эксперт.