Для спасения рубля Центробанк России уже потратил $6 млрд

Банк России продал около $6 миллиардов для поддержки валютного курса за последние 10 дней, сказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, заверив, что ЦБ полностью контролирует ситуацию и не свернет с пути к свободному плаванию рубля.

"Курс сейчас не находится пока в свободном плавании совсем, но он формируется под воздействием рыночных факторов, и прежде всего, внешних факторов, включая цены на нефть", - сказала Эльвира Набиуллина в понедельник.

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Как сообщает Рейтер, выступая в бюджетном комитете Госдумы, она повторила, что ЦБ и после перехода к плавающему курсу оставляет за собой право на интервенции, "если будут риски для финансовой стабильности".

"Мы будем постоянно мониторить ситуацию - она находится под контролем, - и если есть необходимость, вмешиваться".

Отвечая на вопрос депутатов, Набиуллина назвала идею фиксации валютного курса "контрпродуктивной".

"Плавающий курс позволяет брать на себя внешние шоки, сдерживать колебания процентных ставок... Золотовалютные резервы потратить за короткий период времени - это неконструктивно будет, а это - цена за фиксацию курса".

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Как сообщал УНИАН, рубль дешевеет из-за падения нефтяных цен, а также локального дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам.