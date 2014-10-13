Гривня закрыла межбанк на отметке 13,13 за доллар

В понедельник, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысилась до 12,9700/13,1300 грн/долл. против 13,0000/13,1500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,4472/16,6501 грн/евро против 16,4534/16,6663 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3203/0,3245 грн/рубль против 0,3210/0,3253 грн/рубль на 12:00.

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