Минфин привлек в госбюджет более 700 миллионов гривень с помощью ОВГЗ

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 5 лет под 14,25% годовых по одной поданной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел 3 ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 3,9 млрд грн. В октябре министерство планирует провести еще 3 аукциона - 14, 21 и 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 13 октября, с начала года в госбюджет поступило 217,975 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,002 млрд грн, на обслуживание госдолга – 33,067 млрд грн.

По состоянию на 10 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 386,087 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 267,642 млрд грн, в собственности банков – 84,592 млрд грн, нерезидентов – 19,388 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

Напомним 1 октября Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривень.