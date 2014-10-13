Три банка лишили права выплачивать зарплату бюджетникам

Министерство финансов Украины исключило из перечня уполномоченных банков для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений три финансовых учреждения, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, соответствующее решение относительно банков «Демарк», «Экспобанк» и банка «Клиринговый дом» принято 9 октября на заседании конкурсной комиссии.

На сегодняшний день победителями конкурса по определению уполномоченных банков, через которые может осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, являются 69 коммерческих банка.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Минфин обнародовал проект приказа, изменяющего порядок конкурсного отбора банков для выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений. Согласно новому порядку, к участию в конкурсе допускаются банки, принадлежащие государству не менее чем на 75%, и уставный капитал которых составляет не менее 10 млрд грн. По мнению банкиров, такие изменения ограничивают конкуренцию на банковском рынке и являются попыткой ввести дискриминационные условия для 99% банков Украины.

В сентябре Минфин исключил из перечня уполномоченных банков для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений банк «Золотые ворота», «Актив-Банк», «Терра Банк» и банк «Морской».