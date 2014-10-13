Нацбанк выпустил монету в честь поражения российского войска (фото)

«Посвящена победной битве армии Великого княжества Литовского с войском Российского государства вблизи Орши (ныне — территория Беларуси). Победа в Оршанской битве в 1514 году остановила наступление войск великого князя московского Василия III Ивановича и имела большое международное значение», - отмечают в сообщении.

На аверсе монеты размещены герб Украины, цифра номинала и композиция из четырех мечей, которая, как поясняют авторы проекта, символизирует содружество четырех народов: польского, литовского, белорусского и украинского. На реверсе символично изображена сама битва.

В создании монеты принимали участие художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, а также скульпторы Владимир и Анатолий Демьяненко.

Битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Армия Великого княжества Литовского во главе с князем Константином Острожским состояла из польских, литовских, украинских и белорусских войск.