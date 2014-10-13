Россия и Китай договорились о валютных свопах на $25 млрд

Китайский ЦБ сообщил, что соглашение подразумевает объем свопов на сумму 150 миллиардов юаней ($25 миллиардов) или 815 миллиардов рублей и действует три года с возможностью продления, передает Рейтер.

ЦБР планировал запустить свопы юань-рубль, чтобы облегчить расчеты в рамках торгового финансирования.

Валютный своп между центральными банками - это инструмент, который дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках, говорится в сообщении ЦБР.

Российско-китайское соглашение также обеспечит возможность привлечения, в случае необходимости, международной ликвидности, являясь дополнительным инструментом обеспечения финансовой стабильности, сообщил российский регулятор.

У Китая уже есть соглашения о валютных свопах с ЕЦБ на сумму до 350 миллиардов юаней, Южной Кореей на 360 миллиарда юаней и Гонконгом на 400 миллиардов юаней.

Читайте такжеРоссия и Китай подписали очередное «засекреченное» газовое соглашение

Во время визита китайской делегации в Россию соглашения с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении финансирования заключили российские банки ВТБ, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Все три банка подпали под санкции Запада, которые ограничили им допуск на международные рынки капитала.

В частности, соглашение ВТБ и Экспортно-импортного банка Китая предусматривает предоставление кредитной линии в юанях либо рублях эквивалентной сумме до $2 миллиардов для финансирования импорта продукции из Китая, говорится в сообщении второго по величине госбанка РФ.

Аналогичную сумму может получить от китайского банка ВЭБ.