В России курсы евро и доллара вновь превысили исторические максимумы

В России курс евро опять превысил исторический максимум, составив 51,39 руб., свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает «Газета.Ru».

Ранее в понедельник курс евро достиг 51,2 руб. на торгах Московской биржи.

Доллар также впервые в истории вышел на уровень 40,5 руб.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 33 коп., до 45,39 руб.

Как сообщал УНИАН, для спасения рубля Центробанк России уже потратил $6 млрд.

Рубль дешевеет из-за падения нефтяных цен, а также локального дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам.