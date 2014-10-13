В России курсы евро и доллара вновь превысили исторические максимумы
19:56, 13 октября 2014Финансы
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Доллар впервые в истории вышел на уровень 40,5 руб.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 33 коп., до 45,39 руб. / ru.wikipedia.org
В России курс евро опять превысил исторический максимум, составив 51,39 руб., свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает «Газета.Ru».
Ранее в понедельник курс евро достиг 51,2 руб. на торгах Московской биржи.
Доллар также впервые в истории вышел на уровень 40,5 руб.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 33 коп., до 45,39 руб.
Как сообщал УНИАН, для спасения рубля Центробанк России уже потратил $6 млрд.
Рубль дешевеет из-за падения нефтяных цен, а также локального дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам.
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