Банк России на фоне безденежья из-за санкций Запада перенастроился на рынок Азии

Российский ЦБ открыл своп-линию в Народном банке Китая (НБК) на 150 млрд юаней (около $24,5 млрд) на три года, пишут "Ведомости".

Проект соглашения о свопах в национальных валютах ЦБ разработал в августе.

Цель — создать условия для развития двусторонней торговли и взаимных инвестиций. Как говорится в сообщении ЦБ России, теперь не придется приобретать валюту на рынке.

Читайте такжеBloomberg: Путин отдает Китаю все козыри, в то время как санкции усиливают его конкурентаЛогичный шаг, учитывая закрытие внешних рынков капитала, считает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов: учитывая рост взаимной торговли и долгосрочные контракты на поставку российских энергоносителей в КНР, уход от доллара выглядит оправданным с точки зрения снижения курсовых рисков.

Своп — вынужденный шаг: из-за западных санкций российским компаниям не хватает дешевых кредитов, скептичны два сотрудника иностранных банков. Россия старается сбалансировать внешнеполитический курс и ищет новых партнеров, уверен сотрудник Еврокомиссии.

Читайте такжеРоссия и Китай подписали очередное «засекреченное» газовое соглашениеНапомним, правительство РФ в сентябре предложило сокращать долларовые расчеты со странами Азии и заключать новые экспортные контракты с ними в рублях. Санкции вынуждают российские компании перенастраивать финансовую и банковскую деятельность на Азию, констатирует старший партнер Macro Advisory Крис Уифер.

Госсовет КНР несколько лет назад поставил задачу сделать юань конкурентом доллара. Но пока большинство западных площадок избегают расчетов в юанях из-за установленных китайским ЦБ ограничений на перемещение капитала.