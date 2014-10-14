Для восстановления Донбасса нужно не менее $2 млрд

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины, которая цитирует министра Александр Шлапака.

Читайте такжеГуманитарный штаб при фонде Ахметова восстанавливает окна и крыши домов жителей Донецка

«К сожалению, сегодня у нас два «Донбасса». Если говорить о территориях, которые контролирует Украина, то, по предварительным оценкам, для их восстановления потребуется не менее 2 млрд долл.», – сказал министр.

Шлапак подчеркнул, что международная донорская конференция по привлечению средств для восстановления инфраструктуры Донбасса состоится ориентировочно в декабре в Брюсселе или в Киеве. «Украинская сторона будет иметь проектную готовность», - отметил министр.

При этом Шлапак предположил, что деньги могут быть привлечены как гранты и как кредиты на условиях международных финансовых организаций – под 2% годовых сроком на 10 лет. «Это мы можем себе позволить», - сказал министр.

По его словам, средства в первую очередь пойдут на восстановление водо- и энергоснабжения, газопроводов и разрушенного жилого фонда. Кроме того, правительство готово восстанавливать и производственные мощности.

«Мы могли бы начать восстанавливать Енакиевский завод, Алчевский завод, и даже собственники готовы поучаствовать в этом. Просто сейчас нет доступа к этим предприятиям, и когда такая возможность появится – ответа нет», - подчеркнул глава Минфина.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что восстановительные работы на востоке страны, где ведется антитеррористическая операция, потребуют порядка 11,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ЕС обещает выделить деньги на ДНК-экспертизы тел и восстановление жилья на Донбассе.