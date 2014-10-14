Украинские экспортеры потеряют на российском рынке до конца года $5 млрд

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, об этом заявил журналистам министр Александр Шлапак в Вашингтоне.

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«Нам понадобится как-то компенсировать торговые потери после введения ограничений с Россией. Мы оцениваем их в порядка 5 млрд до конца года», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли. При этом отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

В целом Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

В то же время, торговый представитель Украины Валерий Пятницкий отмечал, что рост украинского экспорта в страны Европейского Союза в первом полугодии позволил компенсировать до половины потерь, понесенных украинскими товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка.

Ранее сообщалось, что конфликт в Украине спровоцирует рост цен во всей Восточной Европе - МВФ.